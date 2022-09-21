Снять фильмы, выдать оружие. Что предлагают депутаты по ситуации на границе

В Жогорку Кенеше проходит пленарное заседание парламенте, где депутаты вносят предложения по ситуации на границе в Баткенской области.

Так, депутат Русланбек Жакышов предложил обязать каждого кыргызстанца, достигшего 18-летнего возраста, пройти службу в армии. А также увеличить плату за альтернативную службу в 10 раз.

Его коллега Эмилбек Жамгырчиев предложил выдать квартиры тем, кто несет службу в Баткенской области. А детей эвакуированных жителей перевести в столицу для продолжения учебы.

Жусупбек Коргонбай уулу заявил, что жителям приграничных сел следует выдать оружие. "Не нужно бояться этого, просто необходимо под учет выдавать жителям", - сказал он.

Таалайбек Сарыбашов предложил снять фильм про погибших военных, а также переименовать в их честь аллеи и парки.

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14 сентября 2022 года в 08:00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию в районе южной части анклава Ворух РТ с использованием огнестрельного оружия и минометов. Пострадало село Самаркандек в Баткенском районе.

15 сентября на границе сохранялась напряженность, однако ситуация была относительно стабильной.

16 сентября погранслужба Кыргызстана сообщила о новых обстрелах со стороны Таджикистана.

Обстрел кыргызстанской территории проводился, пока проходил саммит ШОС, на котором присутствовали как Садыр Жапаров, так и Эмомали Рахмон. Они провели переговоры.

17 сентября Таджикистан продолжил обстрел кыргызстанских территорий.

18 сентября ситуация продолжала оставаться напряженной. Эвакуировано в общей сложности 136 770 граждан. В Баткенскую область доставлено 177 тонн гуманитарной помощи, кроме того, из Бишкека в Баткенскую область на восьми большегрузных авто отправлено 160 тонн гуманитарной помощи. Для поддержки жителей Баткена поступили 17 426 626,22 сома.

19 сентября было объявлено днем национального траура. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области остается напряженной.

На 20 сентября общее число пострадавших составляет 198 человек - 172 лечатся в стационарах, 26 - амбулаторно. Погибли 59 кыргызстанцев.



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