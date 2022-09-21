Группа психологов из трех городов отправлена в Баткен

В состав группы вошли психологи из Бишкека, Оша и Джалал-Абада.
Мэрия города Оша сообщает, что сегодня, 20 сентября, в Оше была организована группа из 18 психологов, которых мэрия города отправила в Баткенскую область.
В состав группы вошли психологи из Бишкека, Оша и Джалал-Абада.
Для данной группы специалистов организован трансфер и питание.
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