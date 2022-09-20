Фактчек: проверяем высказывания замминистра иностранных дел Таджикистана по конфликту на границе

19 сентября 2022 года в Министерстве иностранных дел Таджикистана был организован брифинг по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

В ходе брифинга замминистра иностранных дел Республики Таджикистан Содик Имоми сделал несколько громких заявлений.

Редакция Bulak.kg проанализировала его высказывания.

14 сентября кыргызская сторона без каких-либо причин и поводов, используя все виды вооруженных сил, все виды боевой техники, совершила акт агрессии в отношении Таджикистана.

“Акт агрессии Кыргызстана против Таджикистана был заранее спланированной акцией.

Журналисты-расследователи КР обнаружили ряд доказательств того, что Таджикистан первый напал на Кыргызстан:

- Во время конфликта на границе таджикские военные вторглись на территорию Кыргызстана и напали на них: занимались мародерством, уничтожали дома и захватывали гражданские объекты. Сейчас большинство сел на приграничных территориях разрушены.

- По данным спутников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), пожары от взрывов снарядов были зафиксированы преимущественно на территории Кыргызстана, что также свидетельствует о вторжении Таджикистана в КР.

- Помимо этого, было доказано, что в Кыргызстан также вторглись вооруженные боевики, прошедшие специальную подготовку, под руководством генерала Шоха Искандарова. Таким образом, страна нарушила основополагающие принципы Устава ООН, атаковав мирных граждан и уничтожая гражданские объекты.

Таджикская сторона обстреливала кыргызские территории с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО). Обстрелу таджикских РСЗО подверглись окрестности баткенского аэропорта и объекты на окраине города.

В то же время в открытых источниках нет информации, подтверждающей, что Кыргызстан первым начал боевые действия и напал на соседей.

Вердикт: ложь.

Нас справедливо упрекают в том, что наша реакция в СМИ запоздалая, мы не успеваем за событиями. В связи с этим хочу сказать, что это объективный процесс, если вы пострадавшая сторона. А страна-агрессор заранее планирует не только вооруженные акции, но и, соответственно, сопровождает их в СМИ.

Тема вторжения Таджикистана и все связанные с этим события несколько дней были топовыми новостями и в государственных, и в частных СМИ, а также социальных сетях. Журналисты, блогеры ежедневно в каждом выпуске освещали темы вокруг вооруженного конфликта от процесса сбора гуманитарной помощи до хода боевых действий. Кыргызские чиновники устраивали пресс-конференции и брифинги, а президент Садыр Жапаров на своей странице опубликовал обращение к населению. При этом информирование о событиях в Таджикистане происходило совершенно в другом русле. Как официальный сайт президента Таджикистана, так и госСМИ, никак не освещали события, происходящие на границе. В частных СМИ публикации выходили, но они не были топовыми новостями. В то же время в социальных сетях и мессенджерах появлялось множество фото и видео с места событий. В публикациях был замечен неприемлемый контент: агрессивная пропаганда, язык ненависти и фейкньюс.

Ниже примеры фейковой информации, распространяемой официальной властью Таджикистана, СМИ, а также пользователями соцсетей:

- В соцсетях распространили информацию о том, что кыргызстанские солдаты разрушили дома мирных жителей на территории Таджикистана. Однако при проверке выяснилось, что фотографии, приложенные к посту, были опубликованы СМИ в разное время по другим темам.

- Sputnik Таджикистан со ссылкой на МВД сообщил об атаке беспилотника в селе Овчикалача Бободжон-Гафуровского района. Но доказательной базы у этой информации нет.

- Журналисты также выявили, что таджикские СМИ использовали псевдоэксперта для дезинформации.

На странице Tajikistan News в Facebook была опубликована информация, что кыргызстанские военные заставляют воевать мирное население. Но и она при проверке оказалась фейковой.

- Фактчекеры разоблачили официальное заявление и Погранслужбы РТ, где говорилось, что граждане КР начали поджигать собственные дома.

Также было доказано, что таджикские пользователи соцсетей ведут фейк-аккаунты под именами кыргызстанцев.

Ранее в телеграм-канале “Дар Сархад” распространилась информация о том, что таджики раздают гуманитарную помощь. Но при проверке выяснилось, что кадры получены из государственного телеканала Кыргызстана.

В качестве доказательства использования беспилотников кыргызстанскими военными продвигали видео мощного взрывы машин. Но при проверке выяснилось, что видео было снято за неделю до начала событий на границе.

Ранее Sputnik Таджикистан со ссылкой на главу совета улемов сообщил о том, что кыргызстанские беспилотники разрушили мечеть. Эти же обвинения несколько раз во время брифинга предъявил и замминистра иностранных дел РТ Содик Имоми. Но фактчекеры нашли первоисточник изображения, который был использован в СМИ, и выяснили, что снимок был сделан еще в 2013-м году в Сирии.

Вердикт: ложь.

В Бишкеке и других крупных городах Кыргызстана выявляются граждане таджикской национальности без привязки гражданства, к которым применяются незаконные насильственные действия: их избивают, увозят в неизвестном направлении.

В подобном случае такая информация не осталась бы без внимания гражданского общества, госорганов, а также СМИ. Преступления, ЧП и несчастные случаи, происходящие в стране, так или иначе попадают в сводку СМИ, в социальные сети и мессенджеры.

Помимо этого, замминистра не привел конкретные факты, не назвал количество, фамилии и другие данные, якобы пострадавших, а также другие города, где, по словам чиновника, происходят насильственные действия. Он не указал источник, откуда получена такая информация.

Отметим, что в дни конфликта на границе в мае прошлого года подобную информацию распространяли в таджикских пабликах. Сообщалось, что “в Бишкеке толпой напали на одного таджика”. Видеофейк стал вирусным, однако фактчекеры тогда проверили и опровергли его.

Вердикт: ложь.

Акты агрессии на границе приурочены к тому, чтобы нынешняя власть доказала свою легитимность в обществе и использовала такую агрессивную «патриотическую» риторику, чтобы выдать себя за поборников интересов кыргызского народа, который они понимают очень искаженно».

“Вот к чему приводит агрессивная кампания, создание образа врага в лице своего соседа.

В социальных сетях таджикистанского сегмента активно ведется пропаганда о якобы нелегитимности и преступности власти КР. Во всех этих постах и сообщениях применяются различные методы очернения и демонизации врага. Для визуализации используются графические редакторы типа Photoshop. Замминистра Республики Таджикистан в своем выступлении неоднократно подкрепляет эти методы манипуляциями, очерняя власть Кыргызстана. Вместе с тем, нынешние власти Кыргызстана прошли процесс легитимизации путем президентских выборов 10 января 2021 года и парламентских выборов 28 ноября 2021 года.

Вердикт: манипуляция – демонизация врага и повторение.

Демонизация врага – превращение оппонента в «недочеловека», аморального, безжалостного и т.д, используя ложные или непроверенные обвинения.

Повторение – повторение определенного символа, слогана или текста для наилучшего запоминания его аудиторией.

В 2015 году они (Кыргызстан- прим.ред) приняли закон «О пограничных уполномоченных», согласно которому почти любой совершеннолетний может носить и использовать оружие.

Во-первых, согласно статье 1 этого постановления, к пограничным уполномоченным относится не каждый совершеннолетний, а лицо уполномоченного госоргана в сфере охраны госграницы. При этом, есть ряд требований, таких как военная подготовка, квалификация, проживание на территории госграницы, отсутствие судимости и т.д., которым должен соответствовать уполномоченный госорган.

Во-вторых, согласно статье 43, использование оружия допускается только в случаях отражения вооруженного вторжения в КР или при преследовании нарушителей госграницы. Причем, если граница нарушается неумышленно, оружие использовать запрещено.

Вердикт: ложь

Кыргызстан проводит в последние годы непрекрытую сегрегационную политику в отношении Таджикистана, несмотря на громогласные заявления, в том числе и заявления главы соседнего государства, данного с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом году, было принято постановление о запрете на въезд, пребывание и транзитное исследование граждан и грузов Республики Таджикистана на территории Кыргызстана.

Отметим, что сегрегация — это принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы.

Как отмечает юрист Семетей Аманбеков, в Кыргызстане нет ни одного закона, в котором содержались бы элементы сегрегации. Дискриминация по расовому, этническому и иным признакам запрещена Конституцией КР. Законодательные акты направлены на обеспечение национальной безопасности страны, борьбу с контрабандой, фактами незаконного пересечения государственной границы и иными нарушениями закона.

Вердикт: ложь.

Вывод: замминистра иностранных дел Республики Таджикистана Содик Имоми в ходе брифинга, как минимум 5 раз солгал, а также использовал манипуляцию информацией. Чиновник применил такие методы как «очернение», «демонизация врага» и «повторение».

Ограничили доступ

Отметим, что 19 сентября прямая трансляция брифинга велась с официальной страницы МИД РТ в Facebook. Позже пресс-служба опубликовала пост с фотографиями о брифинге и предоставила ссылку на официальный сайт: mfa.tj.

Однако официальный сайт Министерства иностранных дел Таджикистана не открывается на территории Кыргызстана, а на верифицированной странице ведомства ограничен доступ для комментариев.

Реакция Кыргызстана

Ответ от Министерства иностранных дел Кыргызстана последовал сразу же. МИД Кыргызстана обвинил замминистра иностранных дел Таджикистана во лжи:

«Непрофессиональные и безрассудные рассуждения дипломата такого уровня о внутренней политике иностранного государства, включая упоминания о проведении какой-то сегрегационной политики, не соответствуют действительности и элементарным нормам дипломатической этики. Явно провокационные высказывания, представляющие из себя набор не соответствующих действительности ложной и подтасованной информации, выдается априори как не требующее подтверждения утверждение, — говорится в заявлении МИД Кыргызстана.

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