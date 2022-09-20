Какие международные документы нарушил Таджикистан при вторжении в Кыргызстан?

В частности, запрещены нападения, направленные не на военные объекты.

Юрист, арбитр Международного третейского суда Фатима Якупбаева заявила Katus.media, что во время вторжения Таджикистана в Кыргызстан все стали свидетелями обстрела гражданской инфраструктуры и мирного населения со стороны таджикских военных.

"Такие действия являются военным преступлением согласно Женевской конвенции и двум дополнительным протоколам к ней", - рассказала она.

Юрист перечислила конкретные нарушения со стороны Таджикистана:

Статья 51 Протокола о защите жертв международных вооруженных конфликтов гражданское население пользуется общей защитой от опасностей, возникающих в связи с военными операциями, они не должны быть объектами нападения.

В частности, запрещены нападения, направленные не на военные объекты.

Статья 52 Протокола о защите жертв международных вооруженных конфликтов. Она касается гражданских объектов, то есть всех объектов, не являющихся военными объектами, и указывает, что такие объекты не могут быть предметом нападения.

Статья 3 Конвенции о защите гражданского населения во время войны указывает, что с лицами, не участвующими в активных боевых действиях, следует обращаться гуманно и без всякой враждебной дискриминации.

Статья 32 Конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещает применение любых мер, которые могут причинить физические страдания или привести к уничтожению лиц.

"Государства-участники Женевской конвенции обязаны соблюдать ограничения по поводу жестокости во время вооруженных конфликтов и не нарушать нормы международного гуманитарного права", - подчеркнула юрист.

Кыргызстан ратифицировал Женевскую конвенцию 18 сентября 1992 г., а Таджикистан - 13 января 1993 г.



Гульнара Искакова, юрист и экс-посол сообщила Kaktus.media, что был также нарушен Устав ООН. Кыргызстан и Таджикистан также являются членами этой организации. Они были приняты в ООН в один день - 2 марта 1992 г. на 46-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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- 14 сентября 2022 года в 08:00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию в районе южной части анклава Ворух РТ с использованием огнестрельного оружия и минометов. Пострадало село Самаркандек в Баткенском районе.

- 15 сентября на границе сохранялась напряженность, однако ситуация была относительно стабильной.

- 16 сентября погранслужба Кыргызстана сообщила о новых обстрелах со стороны Таджикистана.

- Обстрел кыргызстанской территории проводился, пока проходил саммит ШОС, на котором присутствовали как Садыр Жапаров, так и Эмомали Рахмон. Они провели переговоры.

- 17 сентября Таджикистан продолжил обстрел кыргызстанских территорий.

- 18 сентября ситуация продолжала оставаться напряженной. Эвакуировано в общей сложности 136 770 граждан. В Баткенскую область доставлено 177 тонн гуманитарной помощи, кроме того, из Бишкека в Баткенскую область на восьми большегрузных авто отправлено 160 тонн гуманитарной помощи. Для поддержки жителей Баткена поступили 17 426 626,22 сома.

- 19 сентября было объявлено днем национального траура. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области остается напряженной. Общее число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 163 человека. Погибли 59 кыргызстанцев.



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