Какие международные документы нарушил Таджикистан при вторжении в Кыргызстан?

В частности, запрещены нападения, направленные не на военные объекты.
Юрист, арбитр Международного третейского суда Фатима Якупбаева заявила Katus.media, что во время вторжения Таджикистана в Кыргызстан все стали свидетелями обстрела гражданской инфраструктуры и мирного населения со стороны таджикских военных.
"Такие действия являются военным преступлением согласно Женевской конвенции и двум дополнительным протоколам к ней", - рассказала она.
Юрист перечислила конкретные нарушения со стороны Таджикистана:
Статья 51 Протокола о защите жертв международных вооруженных конфликтов гражданское население пользуется общей защитой от опасностей, возникающих в связи с военными операциями, они не должны быть объектами нападения.
В частности, запрещены нападения, направленные не на военные объекты.
Статья 52 Протокола о защите жертв международных вооруженных конфликтов. Она касается гражданских объектов, то есть всех объектов, не являющихся военными объектами, и указывает, что такие объекты не могут быть предметом нападения.
Статья 3 Конвенции о защите гражданского населения во время войны указывает, что с лицами, не участвующими в активных боевых действиях, следует обращаться гуманно и без всякой враждебной дискриминации.
Статья 32 Конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещает применение любых мер, которые могут причинить физические страдания или привести к уничтожению лиц.
"Государства-участники Женевской конвенции обязаны соблюдать ограничения по поводу жестокости во время вооруженных конфликтов и не нарушать нормы международного гуманитарного права", - подчеркнула юрист.
Кыргызстан ратифицировал Женевскую конвенцию 18 сентября 1992 г., а Таджикистан - 13 января 1993 г.
Гульнара Искакова, юрист и экс-посол сообщила Kaktus.media, что был также нарушен Устав ООН. Кыргызстан и Таджикистан также являются членами этой организации. Они были приняты в ООН в один день - 2 марта 1992 г. на 46-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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- 14 сентября 2022 года в 08:00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию в районе южной части анклава Ворух РТ с использованием огнестрельного оружия и минометов. Пострадало село Самаркандек в Баткенском районе.
- 15 сентября на границе сохранялась напряженность, однако ситуация была относительно стабильной.
- 16 сентября погранслужба Кыргызстана сообщила о новых обстрелах со стороны Таджикистана.
- Обстрел кыргызстанской территории проводился, пока проходил саммит ШОС, на котором присутствовали как Садыр Жапаров, так и Эмомали Рахмон. Они провели переговоры.
- 17 сентября Таджикистан продолжил обстрел кыргызстанских территорий.
- 18 сентября ситуация продолжала оставаться напряженной. Эвакуировано в общей сложности 136 770 граждан. В Баткенскую область доставлено 177 тонн гуманитарной помощи, кроме того, из Бишкека в Баткенскую область на восьми большегрузных авто отправлено 160 тонн гуманитарной помощи. Для поддержки жителей Баткена поступили 17 426 626,22 сома.
- 19 сентября было объявлено днем национального траура. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области остается напряженной. Общее число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 163 человека. Погибли 59 кыргызстанцев.
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