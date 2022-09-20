Помощь Баткену. Около 30 психологов из вузов окажут поддержку пострадавшим

Помощь организована в рамках «Каравана психологов».



На совещании в Министерстве образования и науки с руководителями высших учебных заведений поручено направить в Баткен группу психологов, работающих в вузах.

По данным пресс-службы МОиН, из Бишкека отправятся 13 специалистов, из Оша — восемь. В настоящее время на месте уже работают шесть врачей. Всего в группе 27 специалистов.

Помощь организована в рамках «Каравана психологов».

В ведомстве добавили, что на спецсчет «Помощь Баткену», открытый для оказания помощи пострадавшим от вооруженного акта агрессии Таджикистана против Кыргызстана, от сферы образования на вчерашний день перечислено 17,5 миллиона cомов.

Отметим, что психологическую консультацию можно получить и онлайн.

В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 183 пострадавших, погибли 59 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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