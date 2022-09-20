Сотрудники «Газпрома» в Кыргызстане направили помощь пострадавшим баткенцам

В эти трагические дни кыргызский народ понес невосполнимую утрату, земле преданы молодые герои, которые ценой жизни защищали границы Кыргызской Республики.
В эти тяжелые для страны дни свою помощь пострадавшим и эвакуированным в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе оказали сотрудники компаний группы «Газпром» в Кыргызстане. Персонал компаний перечислил в помощь пострадавшим на единый расчетный счет Министерства финансов КР денежные средства на общую сумму порядка 4 миллионов сомов.
В эти трагические дни кыргызский народ понес невосполнимую утрату, земле преданы молодые герои, которые ценой жизни защищали границы Кыргызской Республики.
Руководство и сотрудники группы компаний «Газпром» в Кыргызстане выражают соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области и надеются, что последствия конфликта будут ликвидированы в самое ближайшее время.
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