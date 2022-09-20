Вторжение в Кыргызстан. Жители села Мин-Булак рассказали о жестоком убийстве

По его словам, в селе сожжены были 50 домов.
В селе Мин-Булак Баткенской области мужчину с инвалидностью убили с особой жестокостью. Об этом журналистам сообщил местный житель.
По его словам, в селе сожжены были 50 домов.
«Таджикские боевики пробрались к сельчанину, инвалиду первой группы, в дом, сломали ногу и убили выстрелом в голову. Расправились с особой жестокостью. Это нас очень огорчает, просто нет слов», — отметил мужчина.
Он добавил, что еще один местный житель получил ранение в глаз от взорвавшегося рядом снаряда. Сейчас он лечится в Бишкеке.
«Тело еще одного односельчанина достали из-под обломков, вчера похоронили. Народ обеспокоен», — сказал кыргызстанец.
В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 185 пострадавших, погибли 59 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.
Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
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