Ташиев подписал мирный протокол с главой ГКНБ Таджикистана

В связи с этим Камчыбек Ташиев выехал на территорию Таджикистана для встречи с главой ГКНБ РТ.



Органами власти Баткенской области во главе с руководителем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым продолжается работа по обеспечению двусторонних кыргызско-таджикских договоренностей о прекращении огня, по отводу сил и стабилизации обстановки.

В целях обеспечения безопасности населения приграничных районов Камчыбеком Ташиевым поддерживаются постоянные контакты со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым. В связи с этим Камчыбек Ташиев выехал на территорию Таджикистана для встречи с главой ГКНБ РТ. В рамках этой встречи был подписан мирный протокол.

"Вместе с комиссией мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола – стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работы по урегулированию обстановки. С кыргызской стороны подписал я, с таджикской стороны – председатель ГКНБ Саймумин Ятимов. Это последние новости. На территории Баткенской области понемногу ситуация стабилизируется. После последней встречи мы сделали несколько шагов к урегулированию и миру. Есть уверенность, что ситуация стабилизируется. Завтра будет работа продолжена. Возможно, завтра вечером мы проведем еще одну встречу", - сказал председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.



***

14 сентября 2022 года в 08:00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию в районе южной части анклава Ворух РТ с использованием огнестрельного оружия и минометов. Пострадало село Самаркандек в Баткенском районе.

15 сентября на границе сохранялась напряженность, однако ситуация была относительно стабильной.

16 сентября погранслужба Кыргызстана сообщила о новых обстрелах со стороны Таджикистана.

Обстрел кыргызстанской территории проводился, пока проходил саммит ШОС, на котором присутствовали как Садыр Жапаров, так и Эмомали Рахмон. Они провели переговоры.

17 сентября Таджикистан продолжил обстрел кыргызстанских территорий.

18 сентября ситуация продолжала оставаться напряженной. Эвакуировано в общей сложности 136 770 граждан. В Баткенскую область доставлено 177 тонн гуманитарной помощи, кроме того, из Бишкека в Баткенскую область на восьми большегрузных авто отправлено 160 тонн гуманитарной помощи. Для поддержки жителей Баткена поступили 17 426 626,22 сома.

19 сентября - день национального траура. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области остается напряженной. Общее число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 163 человека. Погибли 59 кыргызстанцев.



URL: https://kaktus.media/467449