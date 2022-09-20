Вторжение в Кыргызстан. Число пострадавших достигло 183 человек

В стационарах получают лечение 162 человека.
Общее число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 183 человека, из них 21 отправлен на амбулаторное лечение.
В стационарах получают лечение 162 человека.
Большинство пострадавших перевели в организации здравоохранения Бишкека и Оша.
Общее число погибших в результате военной агрессии Таджикистана на границе в Баткенской области — 59 человек.
В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 183 пострадавших, погибли 59 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.
Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
Сегодня в Кыргызстане объявлен день национального траура.
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