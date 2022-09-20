МИД Кыргызстана обвинило замглаву МИД Таджикистана во лжи

А напали на Таджикистан, чтобы власть в Бишкеке "доказала свою легитимность".
Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало информацию, которая была озвучена на брифинге заместителя министра иностранных дел Таджикистана Содика Имоми по ситуации на кыргызско-таджикской границе 19 сентября 2022 года.
"Непрофессиональные и безрассудные рассуждения дипломата такого уровня о внутренней политике иностранного государства, включая упоминания о проведении какой-то сегрегационной политики, не соответствуют действительности и элементарным нормам дипломатической этики. Явно провокационные высказывания, представляющие из себя набор не соответствующих действительности ложной и подтасованной информации, выдается априори как не требующее подтверждения утверждение.
При этом обращаем внимание, что продолжение переговорного процесса по делимитации кыргызско-таджикской государственной границы не может быть поводом для вооруженного наступления в целях захвата суверенной территории Кыргызстана.
Несмотря на все неуклюжие и несуразные попытки таджикской стороны ввести мировое сообщество в заблуждение, факт совершенной антигуманной вооруженной агрессии Таджикистана в отношении Кыргызстана, в нарушение основополагающих принципов и норм международного права, остается фактом", - говорится в заявлении МИД Кыргызстана.
Отметим, что ближе к вечеру 19 сентября заместитель МИД Таджикистана дал брифинг, в котором заявил, что якобы нападение на Таджикистана готовилось со стороны Кыргызстана. А напали на Таджикистан, чтобы власть в Бишкеке "доказала свою легитимность".
- 14 сентября 2022 года в 08:00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию в районе южной части анклава Ворух РТ с использованием огнестрельного оружия и минометов. Пострадало село Самаркандек в Баткенском районе.
- 15 сентября на границе сохранялась напряженность, однако ситуация была относительно стабильной.
- 16 сентября погранслужба Кыргызстана сообщила о новых обстрелах со стороны Таджикистана.
Обстрел кыргызстанской территории проводился, пока проходил саммит ШОС, на котором присутствовали как Садыр Жапаров, так и Эмомали Рахмон. Они провели переговоры.
- 17 сентября Таджикистан продолжил обстрел кыргызстанских территорий.
- сентября ситуация продолжала оставаться напряженной. Эвакуировано в общей сложности 136 770 граждан. В Баткенскую область доставлено 177 тонн гуманитарной помощи, кроме того, из Бишкека в Баткенскую область на восьми большегрузных авто отправлено 160 тонн гуманитарной помощи. Для поддержки жителей Баткена поступили 17 426 626,22 сома.
- 19 сентября - день национального траура. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области остается напряженной. Общее число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 163 человека. Погибло 59 кыргызстанцев.
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