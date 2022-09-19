"Его ждала невеста". Семья рассказала, каким был погибший в Баткене Мыктыбек Мурзажанов

Мыктыбек - младший из четырех сыновей в семье.

Во время вторжения Таджикистана в Кыргызстан погиб сотрудник отдельной роты полка специального назначения МВД "Шумкар", старший сержант милиции Мыктыбек Мурзажанов. Его тетя Айжамал Мендибаева рассказала Kaktus.media о своем племяннике и о том, почему он пошел служить.

"16 сентября примерно в обед он звонил родным. Мы с ним тогда поговорили, как оказалось, это был последний раз. А спустя пару часов его не стало. Но мы об этом узнали только 17 сентября, когда в мэрию Айдаркена поступил список погибших", - рассказывает она.

Он успокаивал нас. Говорил, что все в порядке с ним и что обязательно будет мир. Мы даже не подозревали, что больше никогда не услышим его голос.



Мыктыбек - младший из четырех сыновей в семье. Он родился в 1999 году в Айдаркене, там же и вырос.

"После школы пошел служить по своему желанию. Когда вернулся, работал в милиции и в охране. А потом решил идти в спецназ. Конечно, мы - его семья - были против. Но он никого не послушал. Хотел быть защитником своей страны. Самостоятельно прошел все отборы и стал служить в "Шумкаре". Парни, служащие в таких отделениях, имеют особый характер: честные, справедливые, храбрые. Мыктыбек полностью соответствовал и званию служащего, и значению своего имени (имя Мыктыбек означает сильный, отличный. - Прим. Kaktus.media)", - плачет тетя погибшего.

Я учитель, преподавала в школе, которую окончил Мыктыбек. Он и дома, и в школе был таким хорошим. Люди знают его только с хорошей стороны. Никогда никому зла не делал.



В октябре Мурзажанова ждал отпуск, на который у парня уже были планы.

"Его ждала девушка. Они со старшим братом должны были пожениться в один день. Его родители хотели в один день сделать той. Мы готовились к приятным хлопотам, а теперь оплакиваем его", - говорит женщина.

Невеста его каждый день публикует в соцсетях видео с ним, разбивая нам сердце и напоминая, какой он был человек. У него было все - семья, любимая девушка, любимая служба. Только жизнь у него короткая оказалась.



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