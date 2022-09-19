На спецсчет помощи баткенцам поступило 26 млн сомов

Специальный счёт открыт для поддержки населения Баткенской области.

Для оказания поддержки населению, пострадавшему в ходе вооруженного вторжения Таджикистана в Кыргызстан, на 10:00 19 сентября от граждан КР, а также других добровольцев поступили денежные средства в размере 26 млн 72 тыс. 750 сомов, сообщает Минфин.

Специальный счёт открыт для поддержки населения Баткенской области.

Напомним, на кыргызско-таджикской границе 14 сентября начался вооруженный конфликт. Таджикская сторона открыла огонь по погранзаставам КР сразу в нескольких точках.

В Погранслужбе ГКНБ КР отметили, что вооруженное нападение на Кыргызстан осуществлялось также и неустановленными бородатыми мужчинами в военной форме черного цвета без знаков отличия, предположительно боевиками-наемниками.

Утром 16 сентября перестрелка возобновилась. Таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе. Военные Таджикистана использовали БТР, БМП, минометы, установки «Град».

17 сентября в Баткенской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным Минздрава на 18 сентября, общее количество погибших кыргызстанцев составляет 59 человек, среди них есть дети.

Булак.kg