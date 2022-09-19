Неизвестные избили Нурлана Мотуева (осторожно фото!)

На место была вызвана "скорая помощь".
На известного кыргызстанского общественного деятеля Нурлана Мотуева произошло нападение. Неизвестные лица напали на него и жестоко избили. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Нурбек Муктар, который просит найти напавших на гражданского активиста.
Ранее в СМИ сообщалось, что происшествие произошло 18 сентября днем в 13.00 на пересечении улиц Московской/Гоголя. На место была вызвана "скорая помощь".
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