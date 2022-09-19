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Неизвестные избили Нурлана Мотуева (осторожно фото!)

На место была вызвана "скорая помощь".

Неизвестные избили Нурлана Мотуева (осторожно фото!)

На известного кыргызстанского общественного деятеля Нурлана Мотуева произошло нападение. Неизвестные лица напали на него и жестоко избили. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Нурбек Муктар, который просит найти напавших на гражданского активиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что происшествие произошло 18 сентября днем в 13.00 на пересечении улиц Московской/Гоголя. На место была вызвана "скорая помощь".

 

URL: https://www.vb.kg/422714

           

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