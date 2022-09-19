Вторжение в Кыргызстан. 3 тысячи 908 жителей Баткена выехали в другие регионы

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе из Баткенской области эвакуировано 136 тысяч 770 человек.

Об этом сообщает МЧС.

По его данным, 3 тысячи 427 человек размещены во временных пунктах. 3 тысячи 908 — выехали в другие регионы.

Из села Жекенди Чон-Алайского района Ошской области эвакуированы в безопасные районы 5 тысяч 301 человек. Подготовлено 1 тысяча 890 мест в общежитиях образовательных учреждений в Оше. В пунктах временного проживания размещены 512 граждан.

В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 163 пострадавших, погибли 59 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.



Сегодня в Кыргызстане объявлен день национального траура.



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