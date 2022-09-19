Вторжение в Кыргызстан. Президент просит верить только официальной информации

Президент Садыр Жапаров призвал граждан не верить провокационной информации в интернете.
Об этом он сказал в своем видеообращении к народу.
Он отметил, что смертоносная стрельба в приграничной зоне прекратилась, но в интернет-пространстве продолжают публиковать провокационные высказывания.
«Необходимо помнить, что слухи, направленные на искажение общественного мнения, имеют определенную цель — охладить отношения нашего гостеприимного народа с другими сотрудничающими с нами странами. Не поддавайтесь на провокационную информацию в интернете. Не попадайтесь в ловушку тех, кто разжигает гнев, не верьте в предположения и непроверенной информации», — сказал Садыр Жапаров.
При сегодняшней неспокойной ситуации глава государства призвал верить только информации, предоставляемой официальными органами, поскольку пограничная и информационная безопасность находятся под пристальным контролем.
Он добавил, что территории, граничащие с Таджикистаном, не конкретизированы и вызывают проблемы.
«Мы продолжаем прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на кыргызско-таджикской границе только мирным путем», — заключил Садыр Жапаров.
В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 163 пострадавших, погибли 59 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.
Сегодня в Кыргызстане объявлен день национального траура.
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