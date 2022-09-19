Минобразования предлагает офицерам вести уроки НВП в школах Баткенской области

Депутат Айбек Маткеримов отметил, что раньше был урок НВП, потом его убрали.



Министерство образования и науки просит, чтобы уроки начальной военной подготовки (НВП) вели офицеры. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила замминистра Надира Джусупбекова.

Депутат Айбек Маткеримов отметил, что раньше был урок НВП, потом его убрали.

«Последние события показывают, что этот предмет актуален. Что вы по этому поводу думаете?» — спросил нардеп у замминистра образования.

Надира Джусупбекова ответила, что предмет есть в школьной программе, его не исключали.

«Возможно, вам дали неправильную информацию. В 10-11-х классах этот предмет ведут два раза в неделю. Мы просим у Минобороны, чтобы урок детям вели офицеры, особенно в Баткенской области. Пусть даже если они будут в запасе. Считаем, что для региона это очень важно», — сказала Надира Джусупбекова.

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Сегодня в Кыргызстане объявлен день национального траура.



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