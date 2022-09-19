Фактчек: Информация о том, что Казахстан передал Кыргызстану военную технику, не соответствует действительности

В связи в перестрелкой на кыргызско-таджикской границе в социальных сетях появилась информация о том, что Казахстан передал Кыргызстану военную технику

Соответствующее видео распространилось в социальной сети «ТикТок» 16 сентября и за день набрало почти 650 тысяч просмотров. Пользователи из Казахстана благодарят власть и с радостью делятся информацией.

Отметим, что на видео запечатлен отрезок новостного сюжета телеканала «Хабар 24». Диктор в эфире говорит следующее: “депутаты согласовали передачу Кыргызстану военную технику”. Далее в сюжет вставлены кадры, где можно увидеть тяжелую военную технику. На этих кадрах можно заметить логотип YouTube-канала Министерства обороны Казахстана.

Мы произвели поиск по данному логотипу и нашли первоисточник. Выяснилось, что данные ролик на YouTube-канал Министерства обороны Казахстана был загружен 5-апреля под заголовком «Выезд боевой техники ВС РК в рамках Контрольного осмотра».

В сюжете говорится, что после окончания зимних учений казахстанская армия вывозит технику на полигон для осмотра войск. А новостная программа телеканала «Хабар 24» вышла в эфир 26 мая и также была загружена на YouTube-канале телеканала.

Напомним, что в тот день депутаты РК рассмотрели и поддержали проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технической помощи». Это соглашение, которое было подписано и согласовано 7 декабря 2021 года. Информация о принятии закона появилась и на других казахстанских сайтах. Было заявлено, что техника будет использоваться для поддержания мира в Кыргызстане, не будет передана третьей стороне и не будет использоваться против стран СНГ. Однако информации об отправке техники в Кыргызстан нет.

Вывод: Информация о том, что Казахстан передал Кыргызстану военную технику, не соответствует действительности.

Источник: T-media