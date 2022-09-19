Президент Садыр Жапаров сегодня в прямом эфире выступит с обращением к народу страны.
Прямую трансляцию покажут в эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов, на страницах в соцсетях.
Начало в 12:30.
Сегодня, 19 сентября, в Кыргызстане день национального траура по погибшим в результате вооруженного вторжения Таджикистана в Кыргызстан.
Напомним, на кыргызско-таджикской границе 14 сентября начался вооруженный конфликт. Таджикская сторона открыла огонь по погранзаставам КР сразу в нескольких точках.
В Погранслужбе ГКНБ КР отметили, что вооруженное нападение на Кыргызстан осуществлялось также и неустановленными бородатыми мужчинами в военной форме черного цвета без знаков отличия, предположительно боевиками-наемниками.
Утром 16 сентября перестрелка возобновилась. Таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе. Военные Таджикистана использовали БТР, БМП, минометы, установки «Град».
17 сентября в Баткенской области был введен режим чрезвычайной ситуации.
По данным Минздрава на 18 сентября, общее количество погибших кыргызстанцев составляет 59 человек, среди них есть дети.
Булак. kg
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