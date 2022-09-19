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Садыр Жапаров сегодня в прямом эфире выступит с обращением к народу страны

Президент Садыр Жапаров сегодня в прямом эфире выступит с обращением к народу страны.

Прямую трансляцию покажут в эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов, на страницах в соцсетях.

Начало в 12:30.

Сегодня, 19 сентября, в Кыргызстане день национального траура по погибшим в результате вооруженного вторжения Таджикистана в Кыргызстан.

Напомним, на кыргызско-таджикской границе 14 сентября начался вооруженный конфликт. Таджикская сторона открыла огонь по погранзаставам КР сразу в нескольких точках.

В Погранслужбе ГКНБ КР отметили, что вооруженное нападение на Кыргызстан осуществлялось также и неустановленными бородатыми мужчинами в военной форме черного цвета без знаков отличия, предположительно боевиками-наемниками.

Утром 16 сентября перестрелка возобновилась. Таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе. Военные Таджикистана использовали БТР, БМП, минометы, установки «Град».

17 сентября в Баткенской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным Минздрава на 18 сентября, общее количество погибших кыргызстанцев составляет 59 человек, среди них есть дети.

 

Булак. kg

           

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