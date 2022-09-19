«Готовы бок о бок со всеми кыргызстанцами встать на защиту родины», — Узбекский национально-культурный центр

Узбекский национально-культурный центр КР сделал обращение к кыргызстанцам в связи с ситуацией на кыргызско-таджикской границе.

«В первую очередь выражаем глубокие соболезнования семьям, чьи родные и близкие погибли во время событий, происходящих в эти дни на кыргызско-таджикской границе.

Кыргызстан всегда следует принципам взаимоуважения, добрососедства, милосердия, миролюбия и дружбы.

Наша страна была и остается многонациональным и многоконфессиональным государством, в котором в дружбе и согласии проживают около сотни представителей различных народностей и национальностей.

Поэтому мы с горечью восприняли новость о нарушении Таджикистаном ранее достигнутых договоренностей и вероломном вторжении на территорию Кыргызстана. Таджикские войска уничтожали и обстреливали пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенской области. Это недопустимо!

Происходящие события на кыргызско-таджикской границе ещё крепче сплотили весь народ Кыргызстана перед внешней агрессией.

Никому и никогда не позволяли и не позволим разрушить наш мир и единство в стране. Готовы бок о бок со всеми кыргызстанцами встать на защиту нашей родины и дать достойный отпор врагам», — говорится в сообщении.



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