От линии границы осуществляется отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации - ПС ГКНБ КР

В рамках достигнутых договоренностей от линии государственной границы осуществляется отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации.
По состоянию на 22:00 18 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной с тенденцией к стабилизации. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) КР.
В рамках достигнутых договоренностей от линии государственной границы осуществляется отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации.
Правоохранительные органы двух республик осуществляют контроль за общественным порядком на приграничных территориях и проводят совместное патрулирование автомобильной дороги Худжанд – Канибадам/Арка- Борбордук .
Подразделения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, продолжают нести службу в усиленном режиме.
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