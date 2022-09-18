Вторжение в Кыргызстан. Число пострадавших продолжает увеличиваться

Она отметила, что часть пострадавших переведена в Бишкек для проведения высокотехнологичных операций.
На 11.00 в организации здравоохранения обратились 134 раненых кыргызстанца. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова.
Она отметила, что часть пострадавших переведена в Бишкек для проведения высокотехнологичных операций.
«Лекарственных средств и медизделий в достаточном количестве. Мы благодарны гражданам за их желание помочь собрать лекарства. Если будет необходимость в медикаментах, Минздрав сообщит об этом», — сказала Жылдыз Айгерчинова.
В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 134 пострадавших, погибли 36 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.
Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон 16 сентября договорились о прекращении огня. Таджикская сторона их нарушила.
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