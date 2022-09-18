Вторжение в Кыргызстан. Венгрия призывает стороны к миру и стабильности

Стороны обсудили сложившуюся на кыргызско-таджикской государственной границе ситуацию.



Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили сложившуюся на кыргызско-таджикской государственной границе ситуацию.

«Кыргызской стороной доведена актуальная информация о текущем положении дел и подчеркнута приверженность Кыргызской Республики к деэскалации и неизменной позиции по разрешению ситуации исключительно политико-дипломатическим путем», — говорится в сообщении.

Петер Сийярто выразил глубокую озабоченность в связи с ситуацией на кыргызско-таджикской границе и отметил важность достижения мира и стабильности.

В Баткенской области введен режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 122 пострадавших, погибли 24 человека. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе свои дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, а также села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.



Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились о прекращении огня. Но, по последним данным Погранслужбы ГКНБ КР, таджикская сторона вновь нарушила договоренности.



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