ЦИК перечислит однодневную зарплату в поддержку пострадавшим жителям приграничных сел Баткенской области

Бишкек, "Саясат. kg". Средства будут перечислены на единый специальный счет для помощи жителям Баткенской области, открытый Кабинетом министров.

Члены и аппарат Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана перечислят однодневную заработную плату в поддержку жителям приграничных сел Баткенской области, которые пострадали в результате вооружённого конфликта на кыргызско-таджикской приграничной территории.

Средства будут перечислены на единый специальный счет для помощи жителям Баткенской области, открытый Кабинетом министров.