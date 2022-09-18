Президент держит на контроле ситуацию на границе и дает соответствующие указания - Эрбол Султанбаев

По его словам, на постоянной основе поступает необходимая информация от всех задействованных структур.
Президент Садыр Жапаров продолжает держать на контроле текущую ситуацию на кыргызско-таджикском участке госграницы и давать соответствующие указания по обеспечению безопасности приграничных районов, сообщает пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.
По его словам, на постоянной основе поступает необходимая информация от всех задействованных структур. На месте продолжают находиться руководители силовых ведомств во главе с заместителем председателя кабмина - председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.
Он отметил, что по поручению главы государства пристальное внимание уделяется вопросу оказания необходимой помощи пострадавшим, получившим ранения различной степени. Особо тяжелые переводятся в медучреждения Бишкека и Оша воздушным и наземным транспортом.
«Также соответствующим госорганам поручено обеспечить надлежащие условия для жителей, временно эвакуированным в безопасные места пребывания.
Периодически производятся бесконтрольные обстрелы со стороны таджикских военнослужащих. Тем не менее общими усилиями добивается полное прекращение обстрелов и решение вопроса мирными средствами.
Руководители силовых структур и местных органов власти проводят переговоры по полному отводу тяжелой техники и военнослужащих в места их постоянной дислокации», - сообщил он.
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