Агрессия Таджикистана. На КПП «Гулистон-автодорожный» запланирована встреча глав погранслужб КР и РТ

Об этом сообщают в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) КР.
По состоянию на 21:00 17 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщают в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) КР.
По их данным, в 19:00 был прекращен обстрел позиций кыргызских пограничников в местности Карамык Чон-Алайском района Ошской области.
«В 21:00 запланировано проведение очередной встречи глав пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана на КПП «Гулистон-автодорожный» (РТ)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что личный состав подразделений ПС ГКНБ КР, дислоцированный в Чон-Алайском районе, проводит мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы.
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