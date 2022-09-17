Алимбаев: захваченные военными Таджикистана села освобождены

По его словам, ночью перестрелки не было, но ситуация острая.

Все захваченные села военными Таджикистана освобождены, но ситуация остается тяжелой. Об этом пишет "Кабар" со ссылкой на полномочного представителя президента в Баткенской области Абдикарима Алимбаева.

По его словам, ночью перестрелки не было, но ситуация острая.

"Мы будем работать с таджикской стороной на границе до стабилизации ситуации. Кыргызские подразделения ночью работали в захваченных селах и освободили их от военных Таджикистана", - сообщил он.

Напомним, 14 сентября Таджикистан проявил вооруженную агрессию, атаковав кыргызские пограничные заставы и населенные пункты. 16 сентября таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности, вновь атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе.

Таджикистан применил тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня (РСЗУ) и авиацию, пытаясь захватить территорию КР.

На полях саммита ШОС в Самарканде прошла встреча президента КР Садыра Жапарова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Однако таджикская сторона нарушает все достигнутые договоренности.

По данным ГКНБ КР, таджикские военные уничтожили инфраструктуру застав, а также школы, детсады, торговые точки, медпункты, дома. Выкрикивая националистические лозунги, проявили кощунство и подвергли издевательствам тела погибших на посту пограничников КР.





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