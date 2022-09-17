Конфликт на границе. Минометному обстрелу подверглось село Достук

Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов.

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 11:15 17 сентября 2022 года минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района.

Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов.

Подразделения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, отражают атаку противника.





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