Конфликт на границе. Почему НПОшники не критикуют "Euronews"?

В целом же, российские СМИ заняли нейтральную позицию, давая слово обеим сторонам конфликта.

В Кыргызстане представители так называемых прозападных НПО судя по всему начали спекулировать на ситуации в Баткенской области. Вместо того, чтобы организовать по примеру многих кыргызстанцев информационную и гуманитарную поддержку жителям Баткена, они в социальных сетях бросились критиковать российские СМИ за якобы однобокую подачу информации относительно конфликта на границе, хотя, судя по анализу российских СМИ, скорее наблюдается существенный перевес информации, предоставляемой именно кыргызской стороной.

В целом же, российские СМИ заняли нейтральную позицию, давая слово обеим сторонам конфликта. Присутствуют, конечно, фактологические ошибки в подаче новостей, но они скорее всего связаны с незнанием центрально-азиатского региона и его проблем.

Что же касается западных СМИ, то здесь не все однозначно. К примеру, новостной канал "Euronews" прямо заявил, что именно вооруженные силы КР первыми напали на приграничные села Таджикистана. Почему же НПОшники в Кыргызстане не возмущаются подачей информации "Euronews" не совсем понятно. Та ситуация, когда кураторы не дали "добро" на протесты? По крайней мере, уже по однобокой политике НПО понятно, кто стоит за раскачкой приграничных конфликтов в Центральной Азии.

URL: https://www.vb.kg/422649