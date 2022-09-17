Конфликт на границе. Произошла очередная провокация со стороны Таджикистана

В 8:55 обстрел был прекращен.
Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 09:00 17 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная.
Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08:50 до 8:55, таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы Арык Баткенского района.
В 8:55 обстрел был прекращен.
Личный состав подразделений Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированный в Баткенской области, принимает меры по стабилизации сложившейся обстановки.
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