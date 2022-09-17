Таджикские военные напав на пограничные заставы, уничтожают не только инфраструктуру застав, но и объектов социального назначения 

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ КР призывает общественность по обе стороны границы трезво оценить ситуации и дать объективную оценку
ГКНБ КР отмечает о том, что несмотря на договоренности таджикские военные напав на пограничные заставы по периметру границы, уничтожают не только инфраструктуру застав, но и объектов социального назначения, такие как школы, детские сады, торговые точки, медпункты, дома и т.д.
Выкрикивая националистические лозунги проявляют кощунство и издеваются над телами погибших на посту пограничников КР, осуществляя фото-видео съемки в нужном для них ракурсе для дальнейшего использования в пропагандистских целях.
В рамках своей антикыргызстанской политики, предпринимая попытки исказить факты и преподнести наоборот Кыргызстан в качестве агрессора, наверняка будут использовать эти фото-видео съемки в выгодном для себя свете. Причем на региональном и глобальном информационном пространстве, в чем наловчились за последние 2-3 года.
В этой связи, ГКНБ КР призывает общественность по обе стороны границы трезво оценить ситуации и дать объективную оценку, осудив тех, кто сеет раздор, смуту между двумя братскими и соседскими народами, которым нужны стабильность, мир и спокойствия.
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