Таджикские военные напав на пограничные заставы, уничтожают не только инфраструктуру застав, но и объектов социального назначения

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ КР призывает общественность по обе стороны границы трезво оценить ситуации и дать объективную оценку

ГКНБ КР отмечает о том, что несмотря на договоренности таджикские военные напав на пограничные заставы по периметру границы, уничтожают не только инфраструктуру застав, но и объектов социального назначения, такие как школы, детские сады, торговые точки, медпункты, дома и т.д.

Выкрикивая националистические лозунги проявляют кощунство и издеваются над телами погибших на посту пограничников КР, осуществляя фото-видео съемки в нужном для них ракурсе для дальнейшего использования в пропагандистских целях.

В рамках своей антикыргызстанской политики, предпринимая попытки исказить факты и преподнести наоборот Кыргызстан в качестве агрессора, наверняка будут использовать эти фото-видео съемки в выгодном для себя свете. Причем на региональном и глобальном информационном пространстве, в чем наловчились за последние 2-3 года.

В этой связи, ГКНБ КР призывает общественность по обе стороны границы трезво оценить ситуации и дать объективную оценку, осудив тех, кто сеет раздор, смуту между двумя братскими и соседскими народами, которым нужны стабильность, мир и спокойствия.