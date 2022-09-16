Жапаров и Рахмон договорились об отводе сил с линии соприкосновения

Об этом договорились президенты двух стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон
Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по расследованию обстоятельств и причин конфликта на границе. Об этом договорились президенты двух стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, сообщает 16 сентября пресс-служба киргизского лидера.
Встреча Жапарова и Рахмона состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узбекском Самарканде. Президенты обсудили ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы.
«Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения», — говорится в сообщении.
На месте будут работать заместитель председателя правительства, председатель ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего.
Также лидеры двух стран договорились ускорить работу межправительственной комиссии Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.
Читайте также: Конфликт с Таджикистаном: в Бишкеке митингующие требуют раздать оружие
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Рано утром 16 сентября 2022 года по всему периметру границы между Таджикистаном и Киргизией произошли боестолкновения. Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ КР и позиций Киргизии из стрелкового и группового оружия.
При ударах по инфраструктуре пограничной заставы «Самаркандек», расположенной в местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области заявлено о применении танков и другой бронетехники. Есть погибший и раненные. Из районов на границе с Таджикистаном эвакуировали мирных жителей.
ИА REGNUM
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!