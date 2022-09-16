Жапаров и Рахмон договорились об отводе сил с линии соприкосновения

Об этом договорились президенты двух стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон

Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по расследованию обстоятельств и причин конфликта на границе. Об этом договорились президенты двух стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, сообщает 16 сентября пресс-служба киргизского лидера.

Встреча Жапарова и Рахмона состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узбекском Самарканде. Президенты обсудили ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы.

«Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

На месте будут работать заместитель председателя правительства, председатель ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего.

Также лидеры двух стран договорились ускорить работу межправительственной комиссии Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.

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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Рано утром 16 сентября 2022 года по всему периметру границы между Таджикистаном и Киргизией произошли боестолкновения. Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ КР и позиций Киргизии из стрелкового и группового оружия.

При ударах по инфраструктуре пограничной заставы «Самаркандек», расположенной в местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области заявлено о применении танков и другой бронетехники. Есть погибший и раненные. Из районов на границе с Таджикистаном эвакуировали мирных жителей.



ИА REGNUM