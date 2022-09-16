Информация на этот счёт подтверждается в том числе и официальными завлениями Киргизии о том, что в приграничные районы Таджикистана переброшена тяжёлая бронетехника.
Договорённости о режиме прекращения огня просуществовали около часа. Несмотря на тот факт, что между Таджикистаном и Киргизией были заключены договорённости по деэскалации ситуации на границе после начавшихся ночью серьёзных боевых столкновений, местные жители сообщили о том, что перестрелки на границе двух государств продолжаются. Информация на этот счёт подтверждается в том числе и официальными завлениями Киргизии о том, что в приграничные районы Таджикистана переброшена тяжёлая бронетехника. По данным на 9 часов 30 минут утра, с территории Таджикистана по населённым пункта Киргизии были нанесены удары с примирением реактивных систем залпового огня, а также средств боевой авиации. Фактически, достигнутые ранее договорённости о прекращении огня более не действуют.
На текущий момент известно о том, что у Киргизии имеется как минимум 18 раненых, в то время как у военных Таджикистана, по неофициальным сведениям, не менее 12 раненых. Применение же тяжёлого наступательного вооружения, такого как реактивные системы залпового огня и боевая авиация свидетельствует о том, что разрушения и количество пострадавших только продолжит расти.
По предварительным данным, Таджикистан к текущему моменту нанёс не менее 40 ударов с применением РСЗО Град, а кроме того, в сторону границы с Киргизией следует большое количество танков и тяжёлая артиллерии.
https://avia.pro/news/tadzhikistan-nanyos-po-kirgizii-ne-menee-40-udarov-s-primeneniem-rszo-grad-narushiv-rezhim
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