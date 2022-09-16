ГКНБ: Таджикские военнослужащие захватили школу в селе Достук

В соцсетях появилось видео, как на здании установили флаг Таджикистана.

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района. Об этом сообщает погранслужба ГКНБ Кыргызстана.

В соцсетях появилось видео, как на здании установили флаг Таджикистана.

Сообщается, что военнослужащие Таджикистана открывают огонь из приграничных населенных пунктов, тем самым вызывая ответный огонь по их позициям.

"Используя своих мирных жителей в качестве "живого щита", таджикская сторона несет большие потери среди гражданского населения", - говорится в сообщении погранслужбы.

В ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области подразделения ПС ГКНБ КР нанесли огневой удар по пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари" ПВ ГКНБ РТ и уничтожили значительное количество тяжелой техники таджикской стороны.



Личный состав пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня.



***

14 сентября 2022 года в 08:00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию на участке ответственности пограничного поста "Булак-Башы" Баткенского отряда ПС ГКНБ (южная сторона анклава Ворух РТ) с использованием огнестрельного оружия и минометов, применение которых осуществлялось одновременно по пяти направлениям, включая один населенный пункт - Самаркандек Самаркандекского сельского округа Баткенского района. Пострадали 10 гражданских объектов и три местных жителя, которые получили ранения различной степени, один из которых - ребенок 11 лет.

По словам главы ГКНБ Ташиева, особенность конфликта в том, что напали в том числе на гражданский объект. Кроме того, на границе с таджикской стороны были замечены гражданские лица с оружием.

15 сентября на границе сохранялась напряженность, однако ситуация была относительно стабильной.

16 сентября погранслужба Кыргызстана сообщила о новых обстрелах со стороны Таджикистана.



URL: https://kaktus.media/467184