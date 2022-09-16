Мэрия Бишкека открыла точки сбора гумпомощи в поддержку Баткена. Адреса

Мэрия Бишкека организовала пункты сбора гуманитарной помощи в поддержку жителей Баткенской области.

Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, при четырех административных районах города созданы локальные площадки для сбора гуманитарной и другой помощи.

«По возможности необходимы: теплая одежда, питьевая вода, медикаменты и продукты питания, моющие средства, средства личной гигиены», — сообщили в мэрии.

Помощь можно оставить по адресам:

Октябрьский район:

Октябрьский акимиат: улица Байтика Баатыра, 17, телефоны: 0312576380, 0704049404;

МТУ № 6: микрорайон «Тунгуч», 16/1, телефоны: 0312447524, 0555156818;

МТУ № 7: микрорайон «Асанбай», 41/1, телефоны: 0312521047, 0551115660;

МТУ № 8: микрорайон № 10, 17/1, телефоны: 0312884154, 0550556427;

МТУ № 9: микрорайон № 6, СШ № 39, телефоны: 0312426143, 0704860801;

МТУ № 10: микрорайон «Кок-Жар», 3, телефоны: 0312517815, 0553117711;

МТУ № 11: микрорайон № 3, 4, телефоны: 0312578111, 0772140877.

Ленинский район:

Ленинский акимиат и МТУ № 1: проспект Чуй, 315, телефоны: 0312653870, 0500042215;

МТУ № 2: улица Толстого, 148, телефоны: 0312416234, 0777010428;

МТУ № 3: жилмассив «Ак-Орго», улица Жетиген, 109, телефоны: 0312410369, 0556666106;

МТУ № 4: жилмассив «Арча-Бешик», улица Жайыла Баатыра, 123, 0312444310, 0505717167;

МТУ № 5: микрорайон «Джал-23», 12, телефоны: 0312256022, 0706567370;

МТУ «Чон-Арык»: улица 50-летия Победы, 39а, телефон: 0312550223, 0707291181.

Свердловский район:

Свердловский акимиат: проспект Чуй, 28, телефоны: 0312530368, 0702148830;

МТУ № 17 и МТУ № 18: улица Московская, 15, телефоны: 0312382305, 0312381801, 0707377577;

МТУ № 19: микрорайон «Аламедин-1», 50/а, телефон: 0312381801, 0999312063;

МТУ № 20: жилмассив «Ак-Тилек», улица Чалдовар, 2/а, телефоны: 0312390691, 0500006682;

МТУ № 21: жилмассив «Эне-Сай», улица 10-36, телефон: 0312484267, 0709534444.

Первомайский район:

управление социального развития Первомайского района: проспект Жибек Жолу, 495, телефоны: 0312325092, 0700635555;

МТУ№ 12: улица Токтоналиева, 6б, телефоны: 0312547006, 0559433383;

МТУ№ 13: улица Васильева, 95, телефоны: 0312371780, 0705690697;

МТУ№ 14: жилмассив «Колмо», улица Максат, 40а, телефоны: 0312328270;

МТУ№ 15: улица Кубаныч, 1, телефоны: 0312354553, 0700007703;

МТУ№ 16: жилмассив «Ак-Босого», улица Профессора Зимы, 264, телефоны: 0312679538.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. По данным Погранслужбы ГКНБ, около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны. Позже таджикская сторона обстреляла из минометов пограничные заставы и приграничные села в Лейлекском и Баткенском районах. Пострадавших уже 31 человек. Перестрелки продолжаются третий день. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/245222/