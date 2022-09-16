В Бишкеке из офиса украли $16 тысяч. Задержан судимый за громкие преступления

Оперативники УВД Октябрьского района Бишкека задержали подозреваемого в совершении кражи.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ранее, 4 сентября, в УВД района обратилась М. Т. Она просила принять меры в отношении неизвестных, которые, по ее словам, в тот день примерно в 06:25, выдавив оконную раму, проникли в офисное помещение на ул. Элебаева и украли оттуда $16 тыс.

Милиция установила и задержала подозреваемого - Б. Р., 1971 года рождения. При обыске в его машине нашли неустановленное огнестрельное оружие с тремя патронами, назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Октябрьский районный суд отправил задержанного в СИЗО-1 на два месяца.

Сообщается, что ранее Б. Р. был осужден за совершение тяжких преступлений, среди которых - пособничество и укрывательство разбойного нападения в Бишкеке, когда у предпринимателя отобрали $50 тыс., а также стрельба по сотрудникам милиции в Боомском ущелье в 2014 году.

В настоящее время устанавливается его возможная причастность к другим преступлениям.

Пострадавших от действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией просят сообщить по телефонам: 0703 333 201, 102.



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