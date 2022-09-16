МЧС: Почти все жители приграничных сел покинули свои дома

Местные жители выезжают в безопасные районы (к родственникам) на своих личных автомобилях.
Управление МЧС Баткенской области во взаимодействии с местной комиссией гражданской защиты открыли несколько пунктов временного размещения (ПВР) и организуют мероприятия по эвакуации населения из опасных районов. Об этом сообщили в МЧС.
Местные жители выезжают в безопасные районы (к родственникам) на своих личных автомобилях.
Жители сел Ак-Сай, Самаркандек, Ак-Татыр были эвакуированы в село Рават. Есть и граждане, которые приезжают в пункты временного размещения, открытые в Баткене.
К 10:30 70-80% жителей сел Арка, Достук, Центральный и Жаштык Жаны-Жерского айылного аймака ушли своим ходом.
Сотрудники министерства оказывает соответствующую помощь гражданам. Также министерство направляет сотрудников и технику в качестве дополнительных сил для оказания помощи.
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14 сентября 2022 года в 08:00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию на участке ответственности пограничного поста "Булак-Башы" Баткенского отряда ПС ГКНБ (южная сторона анклава Ворух РТ) с использованием огнестрельного оружия и минометов, применение которых осуществлялось одновременно по пяти направлениям, включая один населенный пункт - Самаркандек Самаркандекского сельского округа Баткенского района. Пострадали 10 гражданских объектов и три местных жителя, которые получили ранения различной степени, один из которых - ребенок 11 лет.
По словам главы ГКНБ Ташиева, особенность конфликта в том, что напали в том числе на гражданский объект. Кроме того, на границе с таджикской стороны были замечены гражданские лица с оружием.
15 сентября на границе сохранялась напряженность, однако ситуация была относительно стабильной.
16 сентября погранслужба Кыргызстана сообщила о новых обстрелах со стороны Таджикистана.
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