Состоится внеочередное заседание ЖК КР для обсуждения ситуации на границе

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, заседание пройдет в 13:00 в закрытом режиме.

Сегодня, 16 сентября, Торага Талант Мамытов созывает внеочередное заседание депутатов Жогорку Кенеша для обсуждения ситуации на кыргызско-таджикском участке госгранице в Баткенской области.

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, заседание пройдет в 13:00 в закрытом режиме.

Бишкек24