Состоится внеочередное заседание ЖК КР для обсуждения ситуации на границе

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, заседание пройдет в 13:00 в закрытом режиме.
Сегодня, 16 сентября, Торага Талант Мамытов созывает внеочередное заседание депутатов Жогорку Кенеша для обсуждения ситуации на кыргызско-таджикском участке госгранице в Баткенской области.
По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, заседание пройдет в 13:00 в закрытом режиме.
Бишкек24
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