МИД Кыргызстана вручил ноту протеста таджикской стороне

Об этом сообщают в пресс-службе МИД КР.

В здании Министерства таджикской стороне вручена нота протеста относительно противоправных и деструктивных действий таджикской стороны. Об этом сообщают в пресс-службе МИД КР.

Отмечается, что Таджикистан нарушил все ранее достигнутые договорённости, и вероломно атаковал пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской Государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах.

Кыргызская сторона потребовала неукоснительно соблюдать все достигнутые договоренности, прекратить огонь и отвести военные формирования, и вновь особо подчеркнула, что все возникающие на границе проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами.

Бишкек24