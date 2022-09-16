МИД Кыргызстана вручил ноту протеста таджикской стороне

Об этом сообщают в пресс-службе МИД КР.
В здании Министерства таджикской стороне вручена нота протеста относительно противоправных и деструктивных действий таджикской стороны. Об этом сообщают в пресс-службе МИД КР.
Отмечается, что Таджикистан нарушил все ранее достигнутые договорённости, и вероломно атаковал пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской Государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах.
Кыргызская сторона потребовала неукоснительно соблюдать все достигнутые договоренности, прекратить огонь и отвести военные формирования, и вновь особо подчеркнула, что все возникающие на границе проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами.
Бишкек24
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