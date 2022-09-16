Конфликт на границе. Какие дороги закрыты для проезда

В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали, какие автодороги в Баткенской области закрыты для проезда автотранспорта или открыты для эвакуации людей.

Автодорога Ош — Баткен — Исфана с 260-го по 276-й километр закрыта для проезда. Она проходит по населенным пунктам Кок-Таш, Мин-Булак и другим.

«По данным местных жителей, таджикские военные обстреливают этот участок, остальные дороги открыты», — рассказали в ведомстве.

На автодороге Ош — Исфана (272-й километр) улица Торт-Кочо в селе Орто-Боз перекрыта, 265-й километр дороги находится под угрозой закрытия. Проезд также закрыт на развилке дороги Ош — Исфана на 216-м километре.

Автодороги Баткен — Кызыл-Бел и Баткен — Раут — Каут находятся в очаге конфликта, поэтому они под угрозой закрытия.

Кроме того, в Баткенском районе на 10.38 16 сентября 2022 года автодорога Ош — Исфана с 211-го по 223-й километр (развилка —Чон-Талаа), участок Кара на 265-м километре и участок Торт-Кочо на 272-м километре, а также дороги Кызыл-Бел, Баткен — Кара-Бак закрыты.

Открыты для эвакуации местного населения автодороги Торт-Куль — Достук (пойма реки Кара-Бак), Ак-Сай — Рават, Мин-Булак — Чорго — Ак-Сай, Кок-Таш — Ак-Терек.

В Лейлекском районе автодороги Кайрагач — Кулунду — Арка в обе стороны и дорога Ош — Исфана с 340-го по 346-й километр закрыты для проезда транспорта.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. По данным Погранслужбы ГКНБ, около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны. Позже таджикская сторона обстреляла из минометов пограничные заставы и приграничные села в Лейлекском и Баткенском районах. В Баткенскую областную больницу доставили 18 пострадавших. Перестрелки продолжаются третий день. Ранее были ранены пять человек, трое из которых — гражданские лица.



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