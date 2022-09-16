Конфликт на границе. Минздрав собирает группу специалистов для отправки в Баткен

Минздрав собирает команду специалистов для отправки в Баткен.
Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.
По его данным, решения об отправке специалистов пока нет, но министерство собирает команду.
«В ее составе будут хирурги, анестезиологи, реаниматологи и другие специалисты. Они будут готовы выехать в регион при первой необходимости», — отметили в Минздраве.
Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. По данным Погранслужбы ГКНБ, около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны. Позже таджикская сторона обстреляла из минометов пограничные заставы и приграничные села в Лейлекском и Баткенском районах. В Баткенскую областную больницу доставили 18 пострадавших. Перестрелки продолжаются третий день. Ранее были ранены пять человек, трое из которых — гражданские лица.
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