Конфликт на границе. Таджикская сторона начала обстрел кыргызских сел

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается напряженной.
Об этом сообщила Погранслужба ГКНБ.
Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.
Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы.
Военнослужащие ПС ГКНБ, дислоцированные на данном направлении, ведут ответный огонь.
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