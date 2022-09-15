Утвержден перечень учебников, рекомендованных школам в КР. Много российских

Министерство образования и науки Кыргызстана утвердило перечень учебников, рекомендованных общеобразовательным организациям для использования в 2022/23 учебном году.

В списке для школ с кыргызским языком обучения почти все учебники местных авторов и издательств. Среди рекомендованных только несколько учебников по английскому языку издательства Оксфордского университета и санкт-петербургского книжного издательства.

Кроме того, в перечень включены книги российских авторов, переведенные на кыргызский язык и изданные в Бишкеке издательством «Мектеп». В частности, это учебники по математике (Н.Виленкин; Ю.Макарычев), химии (Р.Рудзитис, Г.Фельдман), черчению (А.Ботвинников). Учебник М.Моро по математике для 2-4-х классов адаптирован (издательство «Аркус»).

Самый ранний год издания рекомендованного учебника — 1995-й (учебник по математике Н.Виленкина, издательство «Мектеп»). Подавляющее большинство книг 2000-х годов издания.

В перечне для школ с русским языком обучения почти половина рекомендованных — российских авторов и издательств. Также включены учебники по английскому издательства Оксфордского университета.

Самый ранний год издания рекомендованных учебников — 1991-й (А.Колмогоров «Алгебра и начало анализа»; Б.Воронцов-Вельяминов «Астрономия»).

Перечень утверждают ежегодно. Из него исключаются книги, не соответствующие государственному образовательному стандарту и предметным стандартам.



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