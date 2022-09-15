Утвержден перечень учебников, рекомендованных школам в КР. Много российских

Министерство образования и науки Кыргызстана утвердило перечень учебников, рекомендованных общеобразовательным организациям для использования в 2022/23 учебном году.
В списке для школ с кыргызским языком обучения почти все учебники местных авторов и издательств. Среди рекомендованных только несколько учебников по английскому языку издательства Оксфордского университета и санкт-петербургского книжного издательства.
Кроме того, в перечень включены книги российских авторов, переведенные на кыргызский язык и изданные в Бишкеке издательством «Мектеп». В частности, это учебники по математике (Н.Виленкин; Ю.Макарычев), химии (Р.Рудзитис, Г.Фельдман), черчению (А.Ботвинников). Учебник М.Моро по математике для 2-4-х классов адаптирован (издательство «Аркус»).
Самый ранний год издания рекомендованного учебника — 1995-й (учебник по математике Н.Виленкина, издательство «Мектеп»). Подавляющее большинство книг 2000-х годов издания.
В перечне для школ с русским языком обучения почти половина рекомендованных — российских авторов и издательств. Также включены учебники по английскому издательства Оксфордского университета.
Самый ранний год издания рекомендованных учебников — 1991-й (А.Колмогоров «Алгебра и начало анализа»; Б.Воронцов-Вельяминов «Астрономия»).
Перечень утверждают ежегодно. Из него исключаются книги, не соответствующие государственному образовательному стандарту и предметным стандартам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/245034/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!