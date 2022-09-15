Бишкек на Народном курултае будут представлять 10 человек.
Об этом стало известно на внеочередной сессии столичного горкенеша.
На повестке дня всего один вопрос — проект постановления «О реализации Указа президента «О созыве Народного курултая» от 15 августа.
В документе отмечается, что курултай местного сообщества Бишкека для выдвижения делегатов назначен на 5 ноября, норма представительства — 800 делегатов.
Председатель БГК Куванычбек Конгантиев заметил, что кандидаты на курултай Бишкека будут выдвигаться на местных сходах.
Депутаты без обсуждения поддержали проект постановления.
Напомним, что первый Народный курултай планируется провести в столице 25 ноября 2022 года.
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