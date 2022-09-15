Бишкек на Народном курултае будут представлять 10 человек

Бишкек на Народном курултае будут представлять 10 человек.

Об этом стало известно на внеочередной сессии столичного горкенеша.

На повестке дня всего один вопрос — проект постановления «О реализации Указа президента «О созыве Народного курултая» от 15 августа.

В документе отмечается, что курултай местного сообщества Бишкека для выдвижения делегатов назначен на 5 ноября, норма представительства — 800 делегатов.

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев заметил, что кандидаты на курултай Бишкека будут выдвигаться на местных сходах.

Депутаты без обсуждения поддержали проект постановления.

Напомним, что первый Народный курултай планируется провести в столице 25 ноября 2022 года.



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