Напомним, эпос "Манас" включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Москве в Центральном доме литераторов состоялся закрытый показ исторической кыргызской картины "Наследник престола. Семетей – сын Манаса". В центре повествования – юный сын Манаса, который возвращается на родину, чтобы сразиться с предателями его отца.
Над проектом работали кинематографисты из Кыргызстана, Казахстана, России, Китая, Турции и Узбекистана. Фильм планируют показывать в разных странах мира.
Напомним, эпос "Манас" включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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