Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 16

В Москве прошел закрытый показ фильма "Семетей – сын Манаса"

Напомним, эпос "Манас" включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Москве в Центральном доме литераторов состоялся закрытый показ исторической кыргызской картины "Наследник престола. Семетей – сын Манаса". В центре повествования – юный сын Манаса, который возвращается на родину, чтобы сразиться с предателями его отца.

Над проектом работали кинематографисты из Кыргызстана, Казахстана, России, Китая, Турции и Узбекистана. Фильм планируют показывать в разных странах мира.

Напомним, эпос "Манас" включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

URL: https://www.vb.kg/422511

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить