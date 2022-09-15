ГКНБ КР: задержан председатель «Объединенного верховного штаба застройщиков по г.Бишкек»

Бишкек, "Саясат. kg". Установлено, что «А.М.М.» предоставлял пострадавшим поддельные правоустанавливающие документы о выделении земельных участков под строительство жилых домов.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных ст. 209 ч.4 п.4 («Мошенничество) и 379 ч.3 («Подделка документов») УК КР задержан гражданин КР «А.М.М.», который войдя в доверие граждан КР «Т.А.» и «Т.М.Т». представляясь работником мэрии г.Бишкек, завладел крупными денежными средствами, обещая выделить земельные участки в столице.

Установлено, что «А.М.М.» предоставлял пострадавшим поддельные правоустанавливающие документы о выделении земельных участков под строительство жилых домов.

В целях сокрытия преступления, «А.М.М.» создал т.н. «Объединенный верховный штаб застройщиков по г.Бишкек» под видом решения вопросов спорных земельных участков в жилмассивах г.Бишкек, введя в заблуждение пострадавших граждан политизируя свою преступную деятельность, систематически организовывал различного рода акции протеста в столице, оказывая давление и препятствие выполнению своих функциональных обязанностей государственных и муниципальных служащих.

Следует отметить, что при проведении следственно-оперативных мероприятий в доме у «А.М.М.» согласно санкции суда, обнаружены неопровержимые доказательства его причастности к вышеуказанным фактам. При этом, последний попытался уничтожить имеющие значения для уголовного дела документы путем сожжения.

В настоящее время, продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к другим аналогичным фактам преступления.

Граждан, пострадавших от преступных действий «А.М.М.» и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим телефонам доверия: 0312 62-05-85 и 0312 64-04-75.