"Тушат перед приездом депутатов". Сурабалдиева высказалась о проблеме бишкекской свалки

По ее словам, пожар на мусорном полигоне "специально тушат" перед визитом депутатов.

Сегодня, 15 сентября, на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос городской свалки Бишкека.

По ее словам, пожар на мусорном полигоне "специально тушат" перед визитом депутатов.

"Местные жители рассказывают, что пожар, который там каждый год, тушат временно. Когда депутаты приезжают туда, они говорят, как у них все хорошо. А на следующий день снова возгорание", - заявила Сурабалдиева.

Она также добавила, что каждый новый мэр столицы обещает построить мусороперерабатывающий завод.



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