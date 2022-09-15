Замглавы айыл окмоту вымогал взятку за земельный участок

15 июня 2020 года в СО УГКНБ обратилась некая гражданка.

15 июня 2020 года в СО УГКНБ обратилась некая гражданка. Просила принять меры в отношении председателя Новопавловского айылного кенеша и и заместителя главы Новопавловского айыл окмоту, которые якобы, используя свои должности и свои служебные положения, вымогают у неё взятку в размере 1000 долларов. За что взятка? За то, чтобы изменить целевое назначение земельного участка.

Дело было так. Гражданин Исламской Республики Пакистан Т.М.Р., по документам имеющий право временного пользования землей, сначала собирался строить там торговый центр, но после передумал и решил вместо торгового центра построить медицинский и высшее учебное заведение.

От имени и по поручению иностранца действовала гражданка К.Н., которая сначала поругалась с новопавловскими властями, отказывавшимся рассматривать просьбу ее доверителя, а потом для положительного решения земельного вопроса потребовали 1000 долларов.

Гражданка согласилась, а сама попутно обратилась с заявлением в соответствующие компетентные органы. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники ГКНБ по подозрению в вымогательстве взятки прямо в служебном кабинете задержали заместителя главы айыл окмоту О.Н.

Первая судебная инстанция, Сокулукский районный суд, оправдала О.Н. Апелляционная инстанция (Чуйский областной суд) решила иначе: виновен. Но в ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции потерпевшая К.Н. через канцелярию обратилась с заявлением о том, что она отказывается от поддержания обвинения в отношении О.Н., так как причиненный ей материальный ущерб возмещен, и к подсудимому она никаких претензий не имеет.

Так что уголовное дело прекращено по не реабилитирующим О.Н. основаниям – за примирением сторон.

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