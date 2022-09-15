Садыр Жапаров временно отстранил Доскула Бекмурзаева от должности

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня, 14 сентября, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ согласно которому министр энергетики Доскул Бекмурзаев временно отстранен от должности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что распоряжение подписано в соответствии со статями 66 и 71, а также частью 3 статьи 89 Конституции Кыргызской Республики.
«Бекмурзаев Доскул Джумагулович временно отстранен от занимаемой должности министра энергетики Кыргызской Республики на период следствия», – говорится в сообщении.
Бишкек24
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