В Минэнергетики выявили нарушений на 889 млн. сомов – Генпрокуратура

Также было возбуждено 32 уголовных дела общая сумма которых составляет 889 млн. 54 тыс. сомов.

Во время плановой проверки в Министерстве энергетики КР были выявлены систематические нарушение законов, неисполнения требований Указов Президента КР и решений Совета Безопасности КР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По выявленным нарушениям внесено 132 актов прокурорского реагирования и в доход государства возмещено 22 млн. 150 тыс. сомов.

Также было возбуждено 32 уголовных дела общая сумма которых составляет 889 млн. 54 тыс. сомов.

Уточняется, что были изучены соблюдение должностными лицами и другими работниками органов и учреждений системы энергетики антикоррупционного, трудового законодательства, законодательства о государственных закупках, об энергетике и о топливно-энергетическом комплексе.



Бишкек24