В Минэнергетики выявили нарушений на 889 млн. сомов – Генпрокуратура

Также было возбуждено 32 уголовных дела общая сумма которых составляет 889 млн. 54 тыс. сомов.
Во время плановой проверки в Министерстве энергетики КР были выявлены систематические нарушение законов, неисполнения требований Указов Президента КР и решений Совета Безопасности КР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
По выявленным нарушениям внесено 132 актов прокурорского реагирования и в доход государства возмещено 22 млн. 150 тыс. сомов.
Также было возбуждено 32 уголовных дела общая сумма которых составляет 889 млн. 54 тыс. сомов.
Уточняется, что были изучены соблюдение должностными лицами и другими работниками органов и учреждений системы энергетики антикоррупционного, трудового законодательства, законодательства о государственных закупках, об энергетике и о топливно-энергетическом комплексе.
Бишкек24
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