В конфликте на границе с Таджикистаном был ранен 11-летний ребёнок – Минздрав

Отмечается, что ранение было получено во время обстрела таджикской стороной.
В результате конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана пострадал еще один человек, 11-летний ребёнок. Об этом сообщает отечественный Минздрав.
Отмечается, что ранение было получено во время обстрела таджикской стороной.
“У мальчика огнестрельное оскольчатое сквозное ранение плеча и нижней челюсти. Состояние средней тяжести. Он госпитализирован в больницу Лейлекского района”-, сообщил в ведомстве.
Отметим, всего пострадало 5 человек, два военнослужащих и три мирных жителя.
Бишкек24
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