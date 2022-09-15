В конфликте на границе с Таджикистаном был ранен 11-летний ребёнок – Минздрав

Отмечается, что ранение было получено во время обстрела таджикской стороной.

В результате конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана пострадал еще один человек, 11-летний ребёнок. Об этом сообщает отечественный Минздрав.

Отмечается, что ранение было получено во время обстрела таджикской стороной.

“У мальчика огнестрельное оскольчатое сквозное ранение плеча и нижней челюсти. Состояние средней тяжести. Он госпитализирован в больницу Лейлекского района”-, сообщил в ведомстве.

Отметим, всего пострадало 5 человек, два военнослужащих и три мирных жителя.

Бишкек24